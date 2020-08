Charleroi: opération propreté intégrale au vespéral Charleroi La Rédaction © D.R.

Plus de deux tonnes de déchets sur le domaine public, des épaves de voitures et des véhicules non immatriculés : parce que le marché de gros de Charleroi (NdlR : le vespéral dans la rue des Forgerons à Marcinelle) avait tendance à se muer en dépotoir, son gestionnaire public la Régie Communale Autonome (RCA) s’est associé à la Ville et à la police pour mener une opération choc de propreté, huit mois après un nettoyage.