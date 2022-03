La Ville réitère sa confiance aux organisateurs du Trophée du Pays de Charleroi, "Race Concept", pour trois ans. L’échevin des Sports s’en réjouit.

C’est une décision du collège communal carolorégien de cette semaine et elle ravira tous les amateurs de sports-loisirs: la convention de partenariat entre la Ville de Charleroi et l’ASBL "Race Concept" est renouvelée pour trois ans, ce qui couvre les événements programmés en 2022, 2023 et 2024.