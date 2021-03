La ville de Charleroi n’a plus de coordinateur de planification d’urgence. Valérie Velghe qui occupait le poste depuis plus de six ans vient de partir au SPF Santé Publique. Recrutée en février, elle exerce désormais la fonction de conseillère stratégique en gestion de crise.

"Des dispositions ont été prises pour pallier son absence", assure-t-on à la ville. Des intérimaires ont été désignés afin de poursuivre son travail, un travail salué de toutes parts à Charleroi. La législation belge impose à chaque commune de se doter d’un coordinateur de planification d’urgence (PlanU).

À Charleroi, elle avait enfilé le costume. Mission : se préparer à devoir faire face au pire. Pour réagir au mieux aux situations de crise, son métier consistait d’abord à établir des analyses de risques donnant lieu à l’élaboration de plans d’urgence, généraux ou particuliers. Catastrophe aérienne, explosion, incendie, carambolage sur l’autoroute, pollution de l’eau potable, attentat terroriste, accident nucléaire. Il faut anticiper pour imaginer des réponses adaptées.

En mars dernier, Valérie Velghe avait vu passer en tête de ses priorités celle de lutter contre la propagation du coronavirus. Jusqu’il y a peu, elle a œuvré à mettre la population de Charleroi à l’abri de cette pandémie, dans le respect des mesures édictées par le gouvernement fédéral et la Région wallonne.

La ville va devoir recruter un nouveau coordinateur PlanU. Un appel à candidatures sera bientôt lancé, nous dit-on. À suivre.