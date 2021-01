La crise sanitaire liée à la covid a laissé place à de multiples élans de solidarités.

En effet, les associations en mal d'organisations d'événements se sont concentrées à apporter de l'aide aux plus fragilisés. Parmi ces structures aidantes, il y a les conseils de participations. Au nombre de cinq, ils sont répartis dans chacun des districts de la ville. "Les Conseils de Participation de Charleroi favorisent la participation des habitants à la vie locale en les associant aux projets de la commune, en permettant d’émettre des propositions et d’élaborer des projets d’intérêt collectif, en partenariat avec l’administration et les mandataires locaux", explique Françoise Bodson du District sud (Couillet, Marcinelle et Marchienne-au-Pont).

Bien que les Conseils de participation ne sont pas des plus connues du grand public, leur mission est pourtant essentielle à la vie quotidienne des carolos. S'étendant sur un plus grand territoire qu'un comité de quartier, ils sont en charge de développer la participation et l’implication sur le territoire de Charleroi, de favoriser la concertation des citoyens par les mandataires locaux et assurer un relais entre le citoyen et l’autorité communale.

Crise oblige, il a été presque impossible d'organiser des activités afin de veiller à la cohésion sociale. Ne souhaitant pas rester inactifs, les Conseils de participation n'ont eu de cesse d'organiser des récoltes de vivres, jouets et autres vêtements et de les répartir dans les différentes institutions de la ville s'occupant de personnes précarisées.

Consciente de l'importance de telles structures, Julie Patte, échevine en charge de la Participation citoyenne ne peut qu'encourager ce genre d'initiative totalement citoyenne. "Les conseils de participation ne sont pas très connus même s'il existe depuis 2013. La ville souhaite soutenir ces conseils en assouplissant les démarches auxquelles ne sont pas habitués les bénévoles."

Afin de donner toute son importance aux Conseils de participation, la ville a chargé la MPA (Maison Pour Association) de s'occuper des différents conseils présents dans l'entité. "Pour éviter que des personnes ne se découragent devant ces difficultés administratives, nous avons décidé de repenser le rôle de la Maison Pour Association de Marchienne-au-Pont. Depuis 20 ans ils sont aux côtés des associations carolo, dispensant tantôt des conseils juridiques, tantôt un soutien logistique ou encore en aidant à réaliser des supports visuels pour telle ou telle association. La MPA possède l'expérience nécessaire pour être le meilleur relais possible entre ville et citoyens. Nous restons tout de même en contact étroit avec les conseils et continuerons à les subsidier. Notre but est de faire connaître encore plus ces structures où peuvent être représentés la population : jeunes, seniors, hommes, femmes, commerçants et privés," conclut Julie Patte.