Ceux qui fréquentent régulièrement le centre-ville et plus précisément le boulevard Tirou auront pu remarquer que l’énorme chantier du projet immobilier Tirou 1 est à l’arrêt. “Ce chantier entamé il y a quelques mois est aujourd’hui à l’arrêt pour la simple et bonne raison qu’on avançait dans le cadre d’une procédure de location qu’Iret suivait vis-à-vis de l’AVIQ et Famiwal,” déclare Raphaël Polet, directeur de développement d’Iret de la partie francophone du pays.

A ce jour, Il n’y a plus d’avancée sur la volonté d’occupation de l’Aviq pourtant une réponse était attendue déjà en avril dernier. Le gestionnaire du projet ne peut donc plus continuer sans garanties des intéressés.