Ce jeudi, depuis les petites heures du matin, des ouvriers sont en train d'enlever - lentement et délicatement - la sculpture "Passation" qui jouxte la place du Manège, l'Hôtel de Ville et le Palais des Beaux-Arts.

Les "trois mains" comme on les appelle plus communément sont vouées à être enlevées, transportées jusqu'au "stock" de la Ville de Charleroi, à Montignies-sur-Sambre, avant d'éventuellement recevoir une nouvelle assignation. Où ? On ne le sait pas encore, mais ça ne sera pas sur la future "nouvelle" place du Manège, qui va subir un lifting complet.

L'opération d'enlèvement est complexe : il a fallu près de deux jours pour détruire le socle de la sculpture (qui n'avait jamais été terminé, soit dit en passant), et le décrochage des éléments nécessite une immense grue capable de porter 10 tonnes - le poids de chaque "main" - et une plus petite pour éviter l'effet de balancier. Deux poids-lourds encadrent donc le rond-point où se trouvait la sculpture depuis jeudi matin. Hélas, la sculpture a été endommagée, lors du premier enlèvement : le majeur d'une des mains s'est désolidarisé, il n'est heureusement pas cassé.

Vers 14 heures, une main était déjà enlevée et posée à côté de son socle tandis qu'une deuxième était en train d'être retirée. L'évacuation vers le stock ne se fera que dans les prochains jours.

