Les remerciements envers le personnel médical continuent.

Hier, la police de Charleroi a fait fonctionné les sirènes et gyrophares sur le parking de l'hôpital Marie-Curie pour remercier le personnel médical qui se bat tous les jours pour vaincre le coronavirus.

Ce soir, ce sont les pompiers et les ambulanciers qui ont souhaiter faire un acte de remerciement. D'un côté, les pompiers de Marcinelle et la police de la route ont voulu rendre hommage en actionnant leurs gyrophares. De l'autre, une vingtaine d'ambulance se sont installés devant l'hôpital Marie-Curie pour rendre hommage. Les ambulances privées, les ambulances du 112 et SMUR étaient présentes.