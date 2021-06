Dans nos précédentes éditions nous avons mentionné que des arbres avaient été abattus pour, notamment, cause de mauvaise santé sans lien direct avec le chantier Tirou1 à proximité.

Pour Défi, et son chef de file Jean-Noël Gillard, le questionnement est grand et une question a même été déposée auprès du bourgmestre de Charleroi. "Les arbres du Boulevard Tirou ont disparus. Il ne reste plus que des souches. Du jour au lendemain, plus rien. On manque déjà cruellement de nature dans le bas de la ville. Pourquoi a-t-on coupé ces arbres ?" S'interroge-t-il.