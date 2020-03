Le premier week-end de "quarantaine" pour la Belgique. Les commerces, restaurants et cafés sont fermés. Charleroi, la plus grande ville de Wallonie avec 200.000 habitants sur son territoire, vit au ralenti.

Ce dimanche, on a bien croisé quelques promeneurs, des commerçants qui chargeaient leur camionnette et quelques joggeurs. Mais sur une petite heure de balade au centre-ville, on n'a finalement croisé qu'une cinquantaine de personnes, grand maximum.

Deux enfants, six et dix ans à vue d’œil, s'en amusaient beaucoup sur la Place Verte, devant l'immense centre commercial Rive Gauche, qui a fait porte close tout le week-end. Trottinette et vélo en mains, ils riaient à grands éclats en traversant la place à toute vitesse, sous l’œil bienveillant de leur mère, à l'écart sur un banc. © van Kasteel

Sur les quais, un vieil homme donnait quelques miettes à des pigeons, agglutinés autour de lui, alors qu'au loin la gare de Charleroi-Sud, elle, était bien vivante avec des navetteurs - pas énormément, mais plus qu'en ville - qui entraient et sortaient de la salle des pas perdus, et qui attendaient bus ou métro sur les quais d'embarquement.

Et puis ce couple, sur la place de la Digue, se tenant la main tendrement, le visage protégé par un masque médical. Un éclat de toux indique qu'ils auraient peut-être mieux fait de rester cloîtrés chez eux. © van Kasteel

Sans terrasses, les rideaux de fer baissés devant les magasins, et partout, sur chaque vitrine et sur chaque porte, un mot d'excuse des commerçants précisant s'ils ferment ou restent ouverts, s'ils prennent des commandes ou s'ils livrent.