Un groupe de travail, formé des services administratifs et financiers et des différents échevinats concernés, bosse sur la question depuis le début du confinement. Et ce mardi, en collège, la majorité (PS, C+, Ecolo) a marqué son accord de principe sur une exonération, qui devrait être débattue en conseil communal.



Il s'agirait d'exonérer les entreprises et commerçants d'une série de taxes communales à orientation économique sur la période de crise. Ce qui nécessitera un règlement "taxes" qui doit encore être précisé et rédigé : qui y aura droit, dans quelle mesure, qu'est-ce qui sera exactement prévu en terme d'exonération, etc.

Les points suivants seront proposés pour le conseil communal du 25 mai :