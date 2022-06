Après les perturbations causées par la crise de la Covid, c’est le grand retour de Quartier d’été à Charleroi. Cet été, l’événement revient avec une nouvelle formule pour créer une ambiance de vacances dans le centre-ville du 1er au 31 juillet.

Durant tout ce moi de juillet, de nombreuses activités seront organisées sur la place de la Digue, la place Verte et les Quais. "Quartier d’été se veut un événement accessible à tous. Les nouveaux organisateurs reprennent la recette qui a fait le succès de l’événement les années précédentes avec toute une série d’activités hautes en couleurs qui permettront à tout un chacun de profiter de l’été et des vacances tout près de chez soi. Il sera même possible de faire des balades les pieds dans l’eau", se réjouit Babette Jandrain, échevine des Fêtes.

Il y en aura pour tous les goûts, des plus petits aux plus grands, dans une ambiance posée ou festive : plage, bar, afterworks avec DJ set, ateliers pour enfants, soirée pour la fête nationale, mise en avant des artisans locaux ou encore ciné en plein air. « L’idée est vraiment de créer une atmosphère estivale et positive, avec les acteurs locaux, via des activités tantôt classiques, tantôt inédites et qui rassembleront toutes les générations", explique Anne Jacques, organisatrice de l’événement.

L’asbl Centre-Ville sera aussi dans l’organisation avec, sur la place Verte, l’aménagement d’une grande terrasse qui permettra également aux Carolos et aux visiteurs de s’arrêter, se détendre, savourer leur pause de midi, discuter entre amis ou simplement profiter du soleil.