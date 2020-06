L’estimation des travaux oscille entre 24,5 et 27,5 millions.

Après les ponts et viaducs du petit ring, ce sont les tunnels autoroutiers carolos qui vont faire l’objet d’une rénovation lourde : quatre d’entre eux nécessitent des travaux en urgence, bien que leur état soit loin d’être aussi préoccupant que celui des trémies de la traversée de Bruxelles. C’est une étude de diagnostic commandée par la Sofico (société de financement complémentaire des infrastructures) et le Service Public de Wallonie Mobilité et Infrastructures qui a conduit le ministre wallon de tutelle Philippe Henry (Ecolo) à établir une liste de priorités qui sera prochainement soumise à l’approbation de son gouvernement.