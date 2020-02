La remise des trophées des Jean-Claude, distinctions honorifiques décalées, aura lieu ce vendredi à l'Eden.

La Question que tout Charleroi se pose est "qui recevra la célèbre Compression 24 carats distinguant certains carolo qui se sont illustrés par leur humour, leur bienveillance et leur sens du décalage ?"

Le prix lui-même est déjà de l'autodérision bien carolo car par Compression 24 carats, il faut comprendre un trophée réalisé avec des canettes de Carapils, breuvage officiel de la région.

La soirée de gala de remise des Jean-Claude est loin des guindés Mérites de l'année ou des Beffrois de cristal. Inscrite dans la semaine du carnaval, l'événement suit les mêmes codes : inversions des rôles, oubli des catégories sociales et autodérision poussée à l'extrême. Il se dit d'ailleurs qu'à Charleroi il y a le Mardi Gras et le vendredi gros en références au maître de cérémonie, Philippe Genion. Bien portant et bien pensant, il sera aux commandes d'une cérémonie où humour et surprises sont légions.

"Ce qui, au départ, n'était qu'une blague de potache s'est transformé en cérémonie récompensant les carolo s'étant fait remarqués en 2019. Chaque année, la prestigieuse académie des Jean-Claude (dont la composition reste secrète) présidée par Pascal de Maeseneire invente des catégories aussi fantasques que décalées. Preuve de que l'événement est très attendu c'est que cette année sera décerné le "Jean-Claude qui démontre que cette Cérémonie, qui ne devait au départ n’être qu’une blague de potaches, finit par servir vraiment à quelque-chose", explique Fabrice Laurent,directeur de l'Eden, hôte de la cérémonie.

"Aux Jean-Claude, on rit avec ! On ne rit pas de!"

Si les catégories changent d'année en année, il en est une qui existe depuis le début : Le Jean-Claude des Jean-Claude, la distinction suprême. Un Jean-Claude de la plus belle boudine sera décerné après le vote des internautes.

Cette soirée de gala, tout comme le carnaval, s'inscrit véritablement dans cette envie de créer un folklore propre à Charleroi. "Plusieurs personnalités de la région s'investissent et assurent la réussite de l'événement. Philippe Genion est le maître de cérémonie idéal, il est peut-être le "bouffon" officiel de Charleroi, c'est-à-dire qu'il s'autorise à dire des choses à la fois drôles et vraies sans jamais chercher à vexer. Les trophées en canettes de Carapils sont l’œuvre d'Eric Martin, le sculpteur marchiennois. On retrouvera aussi les interludes musicaux du barde de la cérémonie : Henri Le Magnifique ainsi que les capsules vidéos et scéniques du jeune humoriste Frédéric Legrand. Sur scène, les prix seront remis par Maître Carpentier alias Luc Parmentier et le journaliste de Télésambre Eric Ghislain en lieu et place de l'habituel François de Brigode."