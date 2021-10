Ce samedi 9 octobre aura lieu la présentation au Palais des Beaux Arts du livre "Charleroi" "Mais qui es-tu Charleroi ?"

Pour répondre à la question, 82 personnalités carolos se sont livrées via un texte et des photos personnelles de leur vision de la ville.

Au-delà des clichés "j’aime pas ceci, j’aime pas cela". Les personnalités se sont presque livrées à une introspection, à repenser leur rapport à la ville.

Parmi les personnalités on retrouve François de Brigode, Mochélan, Philippe Genion, Felice Mazzu, Christine Borowiak, Julie Patte ou encore Denis Uvier.

Ces comédiens, chanteurs, politiques et autres sportifs ont accepté le défi d’Etienne Vanden Dooren des Editions du Basson. "On leur a proposé de réaliser six photos de leur Charleroi. Prises par eux-mêmes ou provenant de leurs archives. Cela pouvait être des monuments, des détails, des gens plus une septième d’eux en pied chez eux."

L’éditeur reconnaît la difficulté de la tâche et l’implication que cela a demandé. "En toile de fond, il y a le sentiment d’appartenir à une ville spéciale. Elle a des bons côtés et d’autres plus sombres mais au bout du compte on est Carolo ! Certains sont fiers de l’être d’autres moins. Ce qui ressort c’est que la ville est attachante et on y est attaché."

Avec des personnalités de tous horizons, le livre propose une vision multiple d’une ville en constant changement. Chacun se livre suivant son vécu, son attachement à Charleroi ou même sa profession. "Pour Denis Uvier par exemple, il nous propose un road movie en passant par des endroits qu’ils connaît comme les Resto du Cœur. Quand a demandé de prendre six photos chacun s’est ouvert et a parler de lui. Les photos sont aussi le reflet de leur personnalité."

A côté de l’ouvrage un clip a été réalisé . Plus d’une quarantaine de personnalités on dit une phrase issue de la Chanson de Mochélan "Notre ville".