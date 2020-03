Ils demandent une meilleure organisation et une plus grande implication du politique.

Ils étaient près d'une quarantaine à avoir répondu à l'appel de la FAGC ( Fédération des Associations des Médecins Généralistes de la région de Charleroi). Tous rassemblés devant le Poste de garde de Médecine Générale de Charleroi, ils avaient à cœur de faire part de leur ras-le-bol quant au manque d'organisation des instances dirigeantes. "Nous nous posons la question si nous devons respecter les critères strictes auquel cas, par exemple, le frotti de 75 euros n'est pas remboursé. Depuis 15 jours nous essayons d'obtenir un scénario idéal que nous ne parvenons pas à avoir. Certains proposent des solutions de facilité en envoyant les personnes aux urgences. C'est une mauvaise solution puisqu'on expose les patients potentiellement atteints à d'autres qui ne le sont pas", explique le docteur Pierre Beets, médecin généraliste à Jumet dans l'entité de Charleroi. Le vice président de FAGC insiste sur le nombre de docteurs présents. "Nous sommes 10% des docteurs de la région à avoir suspendus nos consultation et c'est un chiffre énorme. Avec nous il y a les infirmiers, autres opérateurs de première ligne."

Le groupement de médecins carolo proposent également des solutions bien plus sures que ce qui est actuellement mis en place. "Idéalement, ça devrait être un prestataire qui va chez le patient lorsqu'il a bien été identifié. Mais celui-ci ne peut y aller dans n'importe quelles conditions. Il y a un minimum de protection à apporter au prestataire et au patient. Nous ne disposons pas actuellement du matériel nécessaire comme les gants, les masques et les kits de frotti. Nous voulons bien assurer notre part du travail mais avec le matériel adéquat. Si on n'arrive pas à procurer à chaque médecin généraliste des masques et des frottis alors il faut mettre en place cette structure de contrôle. Nous réfléchissons à mettre cela sur pied mais elle ne sera fonctionnelle que si elle est correctement équipée."