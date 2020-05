À la Cité Parc, 66 % des élèves de 6e primaire sont revenus à l’école.

Qui était inquiet à l’idée de reprendre des cours ce lundi matin ?" Dans la classe de 6e primaire de Madame Chrystel à l’école de la Cité Parc à Marcinelle, trois des cinq élèves lèvent la main, dont Naomi et Bradley. Mais ils le confient : leur anxiété s’est déjà largement apaisée. Ils ont retrouvé quelques-uns de leurs copains et les habitudes scolaires.

Le petit collectif restera identique jusqu’à la fin de l’année, et se retrouvera chaque lundi et jeudi dans l’établissement, tandis que les deux groupes d’une autre classe seront présents les mardis et vendredis. Dans le réseau d’enseignement communal de Charleroi, près d’un demi-millier d’élèves ont rejoint leur implantation après huit semaines de confinement, dans une proportion moyenne de 40 % pour les primaires (346 sur 897) et de 80 % pour les secondaires (141 sur 180). "Bien sûr, les situations sont très différentes d’un site à l’autre", observe la Première échevine en charge de l’Enseignement Julie Patte (PS). "Des écoles ont vu revenir plus de 80 % de leur population, d’autres 10 à 20 %. Des chiffres auxquels il faut ajouter ceux des garderies auxquelles 226 enfants sont inscrits cette semaine. Nos équipes pédagogiques et d’inspection ont travaillé d’arrache-pied pour garantir la sécurité du personnel et des élèves", poursuit l’échevine.

Élaboration de plans de circulation internes, réaménagement des classes en fonction de la distanciation physique, port des masques obligatoires, étalement des heures de rentrée, désinfection des locaux et du matériel, adaptation des sanitaires, distribution de gel hydroalcoolique… "Les enfants se retrouvaient après une longue séparation, ils ne s’étaient plus vus depuis le 14 mars" explique la directrice de l’école de la Cité Parc Mme Favier. "Ce retour leur a fait du bien. Comme à nous d’ailleurs : la coupure a été source de stress pour tout le monde. Depuis deux mois, nous ne vivions plus qu’au rythme de six à sept enfants par jour, inscrits en garderie."

À sept jours de la phase 2 du déconfinement scolaire, la Ville prépare déjà le retour des enfants de 1re et 2e primaire avec ses directions d’école et l’inspection pédagogique. "Dans ce cadre, nous avons décidé de laisser à chaque établissement le soin d’évaluer s’il est ou non en capacité de répondre au cahier de charges, car je le répète la sécurité est notre priorité absolue", insiste Julie Patte.