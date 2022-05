L’inclusion de la communauté LGBTQIA+ s’est d’abord développée au travers de campagnes de sensibilisation, avec notamment la création d’un passage pour piétons arc en ciel sur le boulevard Tirou et la Fête de l’amour, dont la troisième édition se déroulera cette année du 26 au 28 août.

Ce 17 mai, journée mondiale de lutte contre l’homo, la bi et la transphobie est l’occasion de mettre l’accent sur les deux autres volets de l’action de Charleroi en matière d’inclusion des personnes LGBTQIA+ :"Régulièrement nous mettons des coups de projecteurs sur les discriminations en matière d’orientation sexuelle ou de transidentité, à travers des événements culturels ou festifs. Mais la communauté LGBT est encore trop souvent victime de préjugés, de harcèlements voire de violences. A côté de ces moments de sensibilisation, l’inclusion de la communauté LGBT passe donc aussi par l’information et la formation ainsi que par plus de sécurité", explique Alicia Monard, échevine en charge de l’Egalité des Chances.

Une campagne de formations et d’information est prévue auprès du personnel communal, des intervenants sociaux et des associations de terrains. "Il faut rappeler les dispositifs et la législation existante, faire le point sur les idées préconçues mais aussi donner les clés de l’accueil spécifique, notamment, des personnes transgenres."

Grâce aux synergies créées au sein de la Plate-forme Arc-en-ciel, des formations sont mises en place avec le service Egalité des chances, la Maison Arc-en-Ciel de Charleroi, Tels Quels et Unia.

Dans cadre de la lutte contre les agressions perpétrées auprès de la communauté LGBT, la Ville met en place deux projets : Ask for Angela et un refuge EMWA (Espace 17 mai de Wallonie). Le premier est un dispositif mis en place en collaboration avec l’Echevine Babette Jandrain, permettant de faire appel aux commerces, à l’Horeca et au monde de la nuit pour lutter contre le harcèlement dans l’espace public. Le deuxième, en passe de finalisation, est l’ouverture sur le territoire d’un refuge EMWA, le réseau d’hébergements d’urgence pour jeunes LGBTQI+ éjecté·e·s de leur famille ou fuyant leur famille sur le territoire. Pour cela, la ville collabore avec Prisme (ex Arc-en-Ciel Wallonie) et la MAC de Charleroi mais aussi des associations du secteur du logement et de la jeunesse.

Les Echevines des Fêtes, Babette Jandrain, et de l’Egalité des Chances, Alicia Monard, organisent à nouveau la Fête de l’Amour, le dernier week-end du mois d’août. Comme dans

la précédente édition, l’événement s’étendra sur trois jours : le vendredi sera consacré à la formation, le samedi à un événement à la fois festif et de sensibilisation et le dimanche à la culture et aux débats.

"Cette fête haute en couleur, c’est l’occasion de mélanger les publics et de montrer différentes facettes de la communauté LGBTQIA+. C’est de la sensibilisation sur un mode résolument positif et c’est aussi l’occasion pour la communauté carolo de se retrouver et de célébrer sa fierté" conclut Alicia Monard.