Romain Martens prépare un film qu’il tournera à Charleroi l’été prochain. L’acteur-réalisateur figure aussi parmi les nommés des Magritte.

Romain Martens, carolo d’origine, est un passionné de cinéma. À l’affiche du film Marguerite de Mik Colignon, l’acteur-réalisateur figure parmi les nommés pour le Magritte du meilleur acteur dans un second rôle et celui du meilleur espoir masculin. La cérémonie se déroulera le 12 février prochain et verra concourir notamment Benoît Poelvoorde et Olivier Gourmet pour la première catégorie. "Je suis très heureux de cette nomination. Je joue dans ce film un patient de l’hôpital qui aide à faire rentrer la vache. C’est une comédie familiale en décalage", dit le nommé. Relevons également la présence d’une autre Carolo au générique du film: la pétillante Stacy Star.