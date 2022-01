07/01/2022 - Dans le cadre de l’aménagement des quais du bord de Sambre, la Ville de Charleroi, le Port autonome de Charleroi et le TEC ont entrepris des travaux à la gare du Sud depuis le mois de juillet 2021. En raison de l’avancement de ceux-ci, la gare des bus de Charleroi Sud sera scindée en deux gares provisoires à partir du 10 janvier 2022. Les lignes allant vers l’est partiront désormais depuis la gare A, située sur le parking P4, tandis que les lignes restantes iront vers l'ouest et partiront depuis la gare B, située en lieu et place de la gare actuelle.

Ces travaux sont prévus pour une durée de minimum 1 an.

Pendant la durée des travaux, un arrêt de tram temporaire sera placé en face de la gare des bus provisoire A. Le parcours des M2 et M3 sera prolongé depuis Tirou pour les voyageurs désirant se rapprocher de l'une ou l'autre gare des bus.

Durant cette phase des travaux, les horaires resteront identiques. Ils sont disponibles sur letec.be > Se déplacer > Horaires par ligne/arrêt

Les quais et les lignes qui y sont attribuées sont répartis comme ceci entre les deux gares :

Depuis la gare A : Quai A1 : Lignes 1 – 3 – 18 (Vers Tirou) Quai A2 : 25 – 35 + 138b Quai A3 : 451 + Cerisier Quai A4 : 18 – 19 – 20 (Vers Couillet) Quai A5 : 1 – 3 – 13 – 14 – 52 – Bruyère

Depuis la gare B :