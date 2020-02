Les places publiques vont bénéficier d’un plan de rénovation à la mesure de celui des voiries communales. À Charleroi, 17 des 128 places et squares répertoriés sur le territoire vont être modernisés endéans les deux ans. Certains ne l’avaient plus été depuis le début des années 80 comme la place Mateotti à Jumet, c’est dire ! Au total, ces projets représentent 32 millions d’euros d’investissement.

En termes de financement, les travaux seront réalisés pour partie en fonds propres, grâce à l’octroi de subsides européens comme les places du Manège, Charles II et le square du Monument repris dans la programmation Feder 2014-2020, et grâce à des budgets de la Wallonie à l’instar des places Desaise et des Essarts à Mont-sur-Marchienne, sur le tracé de l’une des futures lignes de Bus à haut niveau de service (BHNS).

Selon le bourgmestre en charge de l’Aménagement urbain, la sélection s’est effectuée sur base de critères objectifs : densité de population, centralité dans les quartiers, interaction avec le réseau structurant de voirie, proximité d’espaces verts, équilibre géographique. Si des remodelings ont déjà été définis, quelques-uns seront concertés dans le cadre d’une démarche participative inédite, la "maîtrise d’usage" (lire ci contre) : les premiers à s’inscrire dans cette dynamique seront les places Albert Ier de Monceau et de Montignies-sur-Sambre, la place Crawhez à Dampremy et la place Michel Levie à Charleroi Nord. Dans le quartier de l’hôtel de ville, l’agencement du square de la Guimbarde en référence au théâtre éponyme qui sera inauguré au printemps n’en est qu’au stade de l’intention, il évoluera au gré des attentes et besoins exprimés.

Paul Magnette le précise : pour chaque espace, il s’agira de favoriser la diversité des fonctions, d’intensifier la nature en ville tout en augmentant les surfaces perméables. En filigrane, il y a la volonté de renforcer la convivialité en favorisant la mobilité douce et les transports en commun. "Nous nous efforcerons aussi de nous associer la participation de nos conseils consultatifs", indique Julie Patte (PS), échevine de la Participation. Le conseil consultatif de l’égalité femmes-hommes d’abord, au travers d’une approche genrée de l’aménagement urbain, c’est-à-dire sa perception par des utilisatrices, mais aussi celui de la personne handicapée, pour veiller à une conception inclusive. © Albin

La maîtrise d’usage, mode d’emploi

C’était l’un des engagements du pacte de majorité PS-C +-Ecolo de Charleroi. La participation citoyenne va passer à la vitesse supérieure grâce à la "maîtrise d’usage" : associer les citoyens à l’aménagement des espaces publics de leurs quartiers, et notamment les places, en les consultant sur les fonctions qu’ils jugent prioritaires.

Faut-il favoriser l’accueil d’événements, les aires de détente, la végétation, le parking ? À chacun d’exprimer ses attentes, indique l’échevine de la Participation Julie Patte (PS). "L’enquête citoyenne menée sous la précédente mandature avait fait apparaître un fort désir d’implication des habitants, près de 95 %. Nous avons décidé d’aller à leur rencontre au travers de cette méthodologie inédite : habitants, associations, écoles, sans oublier les conseils participatifs mis en place dans chacun des cinq districts urbains de Charleroi ." Selon l’échevine, la maîtrise d’usage sera polymorphe : "Elle pourra aussi bien prendre la forme d’une réunion publique que d’un groupe de travail autour de plans, ou encore d’une consultation électronique." Dénominateur commun : l’intégration d’outils d’intelligence collective.

Pour se faire accompagner dans cette démarche, le prochain conseil communal sera appelé à désigner l’ONG Echos Communication, financée par le fédéral. Outre l’avantage de la gratuité de ses missions, le partenaire a l’expertise de plusieurs études de cas en Belgique et à l’étranger. En pratique, les consultations de Charleroi arriveront entre la présentation de l’esquisse et le dépôt de l’avant-projet : un "carnet de cohérence" sera alors établi, avec la liste des attentes ; des arbitrages suivront.

Fleurus a mis en place ce dispositif dès la fin 2018. Des concertations citoyennes ont porté sur le réagencement des places d’Heppignies et Wanfercée Baulet. Une démarche qui se poursuit avec de nouveaux projets comme la place de Wangenies, selon le bourgmestre PS Loïc D’Haeyer.