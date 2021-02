Cette fois, Charleroi a décidé de ne plus prendre le train de la lutte contre le réchauffement climatique en marche. Contrairement à son adhésion tardive à la convention des maires sous la précédente mandature, la première ville de Wallonie a souscrit dès le départ à la déclaration de Paris sur le climat.

Le projet avait été présenté en décembre pour les cinq ans de l’accord international sur le climat. Avec une centaine d’autres métropoles et mégapoles du monde de Buenos Aires à Oslo en passant par Tokyo et Londres, elle vient de ratifier les ambitions de cette charte.

Comme l’explique l’échevin Xavier Desgain en charge de la Transition écologique, il s’agit de poursuivre et d’intensifier les actions locales pour l’environnement et le développement durable, avec pour objectif la neutralité carbone au plus tard en 2050.

A l’échelle communale, différentes politiques ont déjà été mises en place pour réduire les émissions de gaz à effets de serre, comme la rénovation énergétique des grands bâtiments communaux ou la création d’une plateforme énergétique visant à soutenir les investissements économiseurs d’énergie dans le logement privé… "Même si les grandes villes n’ont pas les moyens de peser sur une industrie mondialisée qui continue à polluer la planète, elles représentent un vrai levier de changement. Et cela en raison de leur concentration d’habitat et de population : en effet, elles peuvent influer sur les modes de consommation, l’amélioration des performances énergétiques des bâtiments, la rationalisation du trafic automobile, la production de déchets ménagers, etc." Desgain s’en félicite : "le respect de l’environnement répond non seulement aux aspirations de la jeunesse mais aussi et surtout à un enjeu qui est probablement le plus important de cette génération, en pesant sur les décisions à tous les niveaux de pouvoir."