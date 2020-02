Il y a un an et demi déjà, "Charleroi Wake Up!" (lève-toi, en anglais) décidait d'arrêter ses apéros urbains à la ville basse.

C'est désormais au tour des apéros "Charleroi Stay Up!" (reste debout) de se lancer, nous apprend Télésambre, puisqu'aujourd'hui, la métropole carolo s'est bel et bien relevée.

Et les apéros ont manqué à pas mal de gens. Il faut dire que c'était, à chaque fois, noir de monde. Quatre copains ont donc (re)lancé le concept, qui s'inscrit dans la lignée de la Wake Up : Bastien Wauters, Thomas Belle, Marcellin Marchal et Vincent Lorge promettent des lieux insolites, des bars tenus par des associations carolos et une partie des bénéfices qui sera reversée à des asbl.

La première édition aura lieu au printemps, note Sudpresse. Et ça sera à la ville haute, qui a bien besoin d'un coup de pouce.

La nouvelle asbl qui gérera les apéros a été constituée, et un dossier a été rendu à la Ville, qui s'est réjouie de l'initiative. Encore quelques autorisations à obtenir, quelques détails à peaufiner, et le "où et quand" pourra être annoncé.