Steve reconnaît avoir saisi la mère de son enfant par la gorge.

Cette dernière admet avoir donné un coup de poing et mordu Steve.

Les deux personnes sont tombées amoureuses en octobre 2017. Rapidement, Steve et Maryline vivent ensemble et un an plus tard, ils deviennent parents d’un petit garçon. Les jeunes parents tentent de gérer leurs nouveaux rôles tant bien que mal, mais la situation devient de plus en tendu dans le couple. Le 17 janvier 2019, le ton monte rapidement entre les deux parents à la suite des cris et des pleurs de l’enfant, qui vient de recevoir un vaccin.

"Pour calmer Maryline", Steve admet l’avoir saisi par la gorge. Le ministère public estime qu’il a menacé sa compagne. "Mais je n’ai pas serré. La scène a duré quelques secondes, mais mon intention n’était pas de lui faire du mal", jure-t-il. Excédée, Maryline réagit et porte un coup de poing dans le dos de Steve et le mord. "Nous avons explosé sans vouloir exploser", explique la mère de famille. Fort heureusement, le petit se trouvait dans la chambre lors de la dispute.

Le substitut Dufrasnes ne s’oppose pas à une mesure de faveur pour Maryline. Pour Steve, la situation est différente. "Il a déjà été condamné à de lourdes peines pour des faits de violence et il continue. Il aurait pu la saisir par les épaules pour la calmer." Une peine de 3 mois de prison ferme est requise. Jugement le 25 juin.