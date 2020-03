Pour Uniwan, société informatique de Pont-à-Celles, le télétravail est une réalité sous exploitée depuis 25 ans.

Pour la société de Jean-Marc André, déjà bien présent aux 4 coins du globe, les activités n'ont cessés de croître depuis le confinement. En effet, Uniwan a pour spécialité les installations de connections Wi-Fi pour les tous gros événements partout dans le monde. "Dès le début du confinement nous avons connu un pic. Souvent, les sociétés sont équipées mais n'utilisaient pas les fonctions pour le travail à distance."

L'entreprise pontacelloise installe des pare feux comprenant déjà la possibilité de basculer en connexion à distance grâce à des VPN, sortes de tunnels sécurisés qui permettent d'accéder aux serveurs de l'entreprise par Internet.

Depuis 17 ans qu'il a créé Uniwan, c'est la première fois qu'il est sollicité autant : "nos clients se sont rendus compte du jour au lendemain qu'ils avaient la possibilité de travailler à distance. Les clients étaient déjà équipés mais n'utilisaient pas toutes les ressources mises à leur disposition. Les outils qui permettent de télétravaillé sont disponibles depuis 25 ans."

Depuis le début du confinement, les entreprises ont accéléré les aménagements favorisant le télétravail.

Une autre tâche qui occupe les techniciens est la mise en place de dérivations des appels téléphoniques. "Tout part du VPN. Une fois que cela est installé, il est possible d'accéder aux centrales téléphoniques. Avec cette déviation, c'est l'ordinateur qui sonne comme si on était au bureau."

L'essentiel du travail d'Uniwan se fait grâce à Internet. "Sans cela c'est évident que nous éprouverions des difficultés à travailler. Toutefois, tout le monde n'est pas loger à la même enseigne. On remarque notamment dans la région des faiblesses et des saturations pour le centre de Charleroi mettant à mal la possibilité de télétravailler par exemple."

S'il est possible de travailler à distance, les vidéoconférences ont également le vent en poupe. "Nous utilisons beaucoup cette technologie. Avec Zoom (logiciel permettant les vidéoconférences) il est possible d'inviter près de 100 personnes. Des versions gratuites existent pour 3 personnes pendant 40 minutes. Nous nous servons également de technologies utilisées spécifiquement par les ados et les gamers."

Grâce à ces différentes technologies accessibles à tous, il est possible de continuer les réunions d'affaires de type BNI.

Les activités économiques se poursuivent donc suivant d'autres canaux qui pourtant existaient déjà. Il faudra donc s'attendre à des changements dans les habitudes de travail.