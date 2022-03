A partir de ce 10 mars, la campagne Proximity est lancée officiellement. Pour la deuxième année, les acteurs du monde socio-culturels se mobilisent afin de mettre en avant des projets liés à transition écologique tout en misant sur la solidarité. "L’idée est de mettre en avant huit lauréats qui reçoivent un soutien financier de la Ville de Charleroi. Cette initiative permet de mettre en place une campagne de mobilisation ouverte à tous en faveur de projets concernant la transition écologique," nous explique-t-on au cabinet de Xavier Desgain, échevin en charge de la Transition écologique.

Cette campagne est destinée à inspirer et monter au plus large possible ce qui se fait en cette matière. Jusqu’au 28 avril les associations mobiliseront leurs troupes ainsi que les personnes qui le souhaitent à être partie prenante dans les projets. Pour exemple, un projet qui fait du maraîchage peut demander des outils et des forces vives. "La campagne de mobilisation a véritablement pour but de lier des liens entre les citoyens. Le but est de réunir les différents acteurs. Ce que l’un produit peut être la ressource de l’autre, ce qui crée un esprit d’économie circulaire et d’entre aide."

Parmi les lauréats de cette session on trouve notamment la Régie des Quartiers de Charleroi dont c’est la première participation. Implantée au cœur de la Cité Parc, la Régie des Quartiers mobilise non seulement les habitants de la cité mais également l’ensemble des habitants vivant partout où elle est implantée. "Nous comptons agir dans les quartiers où on est et mobiliser les habitants des quartiers en les encourageant à adopter des pratiques en faveur de l’écologie avec une dimension économique. Notre manière d’aborder les sujets n’est clairement pas de le faire sur un ton moralisateur mais plutôt ludique. Pour ce faire, nous allons organiser 7 journées autour de l’environnement. Pour la première fois, nous allons mobiliser les 7 services d’activités citoyennes (SAC). Pour exemple, à la cité Parc, les 7 SAC seront mobilisés et chacun d’entre eux va présenter un atelier sur une thématique particulière comme la création de jeux ou la réalisation d’un compost," explique Sylvie Lambinon, coordinatrice de la Régie des Quartiers de Charleroi.