Ce samedi, le soleil, les cuistax, les sourires et la détente n’étaient plus seulement réservés à la côte belge.

A l’initiative de l’asbl Centre-Ville, des animations familiales ont été installées sur la place Verte. Grands et petits peuvent parcourir quelques tours de pistes en solo ou en groupe. De 11h à 18h, plus d’une vingtaine de cuistax sont disponibles par période de 15 minutes. Cette initiative est destinée à animer l’espace urbain en attirant notamment le jeune public. "Nous avons constaté que le public demandait plus d’animations durant les week-ends," explique Sophie Colin, directrice de l’asbl Centre-Ville de Charleroi. A côté du circuit, un skate parc a été installé avec la possibilité de profiter d’une initiation.

Cette journée lance un programme d’activités prévues dans les semaines et mois à venir. "Plus ou moins tous les 15 jours il y aura des animations en centre-ville. Le 30 avril, il y aura les Fantaisies, des spectacles et des arts de la rue qui se tiendront sur la place Verte, sur la Place de la Digue, dans le parc Astrid et en déambulatoire."

Figure aussi au programme des festivités "Jardin dans la ville" sur la place de la Digue avec des chalets, des terrains de pétanque,…

La directrice de l’asbl Centre-Ville ne cache pas son enthousiasme de revoir un centre-ville aussi animé grâce à une collaboration avec l’association des commerçants et Rive Gauche. "Nous désirions déjà mettre des choses en place mais la covid est passée par là et maintenant que cela est possible, nous profitons du dynamisme de chacun pour proposer des loisirs et des animations pour tous."

D’autres animations sont également attendues comme les vendredis de l’artisanat fixés tous les 3ème vendredis du 20 mai.