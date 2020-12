Le cartographe Tomtom est connu pour ses GPS, mais jour après jour il compile aussi les données de circulation via ses différents appareils connectés. Chaque année, il propose aussi un comparatif des "villes les plus embouteillées", pour référence Charleroi se trouvait en 395e position mondiale, dans une situation bien plus confortable que Mons, par exemple (67e).

Mais ce qui nous intéresse ici, c'est "l'embouteillement moyen" au jour le jour pour Charleroi, en 2020 comparativement à 2019. L'année a évidemment été marquée par l'arrivée du nouveau coronavirus chez nous, avec le confinement qui a suivi. Et le trafic a également baissé drastiquement durant cette période.

Alors que les chiffres de la congestion moyenne étaient en légère augmentation au début de l'année (+20% environ), on note à partir du 8 mars une baisse significative, qui atteint même les 59 puis 65% de trafic en moins la semaine où le confinement est devenu obligatoire (chiffres à partir du 16 mars).

© Source: Tomtom

Les embouteillages sont par contre repartis à la hausse à partir du 31 août (+6%) et semblent revenus à un rythme "normal" pour l'année 2020 à partir de fin septembre, où les +24% observés durant les deux premiers mois de l'année, avant la Covid, ont été à nouveau rapportés par Tomtom.

Pour le rapport complet et les données globales annuelles (2020 n'est pas encore repris) : https://www.tomtom.com/en_gb/traffic-index/charleroi-traffic/