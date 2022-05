Vers 1h15, dans la nuit de dimanche à lundi, les pompiers de Marcinelle et Charleroi sous les ordres du sergent Berrendors et du lieutenant Vannieuwenhoven ont été requis à la rue Charnoy dans le centre-ville de Charleroi car on signalait un incendie dans un immeuble à appartements. De la fumée et des flammes s’échappaient par les fenêtres du troisième étage.

© FVH

Les 17 personnes vivant dans cet immeuble ont pu être évacuées, une seule a été intoxiquée. L’immeuble étant inhabitable, les locataires ont été pris en charge afin d’être relogés. Durant l’intervention, un des pompiers a été blessé et a dû être emmené en milieu hospitalier.