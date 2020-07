Le Collège communal de Charleroi vient d'octroyer un permis à Lidl Belgium pour implanter un nouveau commerce sur l'avenue Mascaux (Marcinelle), en lieu et place du garage Mercedes-Benz, à côté du Brico et de la pompe Q8.

Mais pas n'importe quel Lidl... Le permis comprend également la construction de 18 logements en plus du supermarché. On a déjà vu des constructions de ce type ailleurs, comme à Bruxelles ou le Aldi des Bruyères à Louvain-la-Neuve.

Ces logements seront aménagés au-dessus du rez-de-chaussée commercial, d'une ou deux chambre allant de 65 à 104 m², chacun avec balcon et terrasse, et une petite cave. Ils seront équipés de panneaux photovoltaïques et la toiture du Lidl sera végétalisée pour "offrir plus de confort aux nouveaux habitants".

Le projet prévoit aussi la création de 20 places de parking avec installation de 5 bornes pour les voitures électriques, hybrides et les vélos électriques.

"Ce projet a été pensé afin de permettre la coexistence entre logements et commerce. Le quai de livraison sera couvert afin de limiter les nuisances sonores ; l'accès au parking des logements sera sécurisé par un portail et donc le contrôle des entrées non désirées ; les balcons et terrasses donneront sur la toiture végétalisée du commerce et ne sont pas orientés vers les habitations qui par ailleurs sont très éloignées", explique la Ville. "Pour réaliser ce projet, la société privée a donc reçu l’accord du Fonctionnaire délégué et de la Ville de Charleroi lui permettant, tout d’abord, de démolir trois habitations délabrées, une concession automobile (qui n’est plus occupée) et ses annexes. L’Avenue Mascaux à Marcinelle va donc se défaire d’une friche qui défigurait le paysage urbain. Ce site désuet va être réhabilité, nettoyé et verdurisé puisque le projet prévoit l’intégration d’une zone verte. Il s’agit donc d’une opération de réhabilitation urbaine, en plus de la création de nouveaux logements".

Côté commerce, le Lild prévoit 134 places de parking dans sa nouvelle surface. C'est le supermarché situé plus bas sur l'avenue Mascaux qui y déménagera une fois les travaux effectués.