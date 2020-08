La Fondation privée CLT des Piges de Monceau-sur-Sambre a reçu l’accord du permis d’urbanisme concernant la création du premier Community Land Trust de Charleroi.

Mené par l’EFT Quelque Chose à Faire et par l’APL Relogeas, le projet veut faciliter l’acquisition d’un logement pour les personnes ou familles à faibles revenus. Il s’agit d’un immeuble de quatre logements, de cinq abris privatifs et d’un abri commun à Monceau-sur-Sambre, à la rue des Piges. Ce sera le tout premier dans la région.

Le collège communal se réjouit également du projet étant donné qu’il entre dans le projet de la ville "une ville inclusive passe par un logement durable à prix raisonnable". "À Charleroi, il s’agit d’une première. Dans les mois à venir, nous continuerons à soutenir les opérateurs du logement carolos qui s’investissent dans ce type d’initiative et proposent de nouvelles possibilités de s’approprier un logement pour ne plus simplement y loger, mais y habiter", explique Laurence Leclerq, l’échevin du Logement et de l’Urbanisme.

Le premier Community Land Trust CLT arrive donc bientôt à Charleroi.