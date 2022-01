Avec une activité de soutien et d’investissement public auprès des entreprises et entrepreneurs privés en région de Charleroi qui porte ses fruits depuis plus de 35 ans, Sambrinvest se prépare à vivre une année 2022 marquée par un important changement à sa tête: l’actuelle CEO (chief executive officer, l’équivalent du PDG en jargon américanisé), Anne Prignon, se prépare à laisser la place à un nouveau décideur.