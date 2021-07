Alicia Monard a été installée comme échevine de Charleroi au conseil communal de ce lundi soir, à la succession de Françoise Daspremont dont elle reprend les compétences. Selon un accord interne au PS, il était prévu que la doyenne du collège cède sa fonction à celle qui détrônera Babette Jandrain dans son statut de plus jeune membre de l’exécutif, à l’âge de 23 ans.

Pour Alicia, la préparation s’est faite dans des conditions difficiles : on ne parle pas seulement du covid, mais du cumul de ses études dans le supérieur artistique au conservatoire de Bruxelles. "Un cycle d’enseignement que je vais interrompre pour me consacrer pleinement à mon nouveau job." Alicia Monard vient juste de terminer - et réussir ! - ses examens de deuxième année dans la filière Théâtre.

Dans les semaines et mois à venir, elle veut se donner le temps de prendre ses marques en allant à la rencontre d’abord de ses propres services dans l’administration, mais aussi du milieu associatif. "Je serai accompagnée pour cela par les mêmes collaboratrices que Françoise Daspremont. Une équipe 100% féminine qui a une expertise fine des dossiers", dit-elle.

Si les objectifs sont connus et figurent dans le programme stratégique transversal, la nouvelle entend apporter sa griffe. "Je ne suis pas là pour récolter les fruits de ce que d’autres ont semé, mais pour aller au maximum de ce que nous pouvons faire."

La jeune échevine place haut ses ambitions. Elle dit avoir conscience de la difficulté de la tâche, pour en avoir déjà discuté avec des collègues. Pas l’ancienne échevine qui a déploré l’absence de communication ? "C’est un point qui n’intéresse pas les citoyens et sur lequel je ne m’exprimerai donc pas. Je pense que nos habitants attendent autre chose de ma part que de connaître mes états d’âme", tranche celle qui dit avoir maturé son projet de carrière au fil d’un long cheminement militant au PS. "En dehors des structures politiques comme les jeunesses socialistes, je me suis beaucoup impliquée dans la vie communale. Charleroi, c’est ma vie et l’opportunité qui s’offre à moi est en même temps l’aboutissement d’une aventure et le départ de quelque chose de nouveau. Le théâtre m’a aidé à prendre confiance en moi, je le pratiquerai encore en amateur si j’en trouve le temps. Pour avancer, j’ai besoin à présent de m’appuyer sur l’expertise de mon équipe et l’expérience de nos agents. Tout en collant aux besoins de nos usagers et aux attentes de nos partenaires associatifs !"