, nous expliquait l'échevin de la Mobilité Xavier Desgain (Ecolo), en marge d'une interview.

A ce stade, la priorité semble être mise sur la formation dans les écoles, les pistes cyclables, le stationnement, le vélo partagé et la communication.

"Le vélo à Charleroi est toujours en retard sur les autres villes, alors qu'il y a une demande." Dans les avancées récentes, on peut prendre l'exemple du rond-point du Marsupilami, à la ville haute. Avec sa piste cyclable qui tourne autour du rond-point, protégée des voitures, il est amené à devenir un "noeud" important pour les usagers du vélo. De fait : il va interconnecter à terme six itinéraires cyclables sécurisés. "Le maillage se développe petit à petit. Les écoliers qui se faisaient conduire à l'école pourront d'ailleurs l'emprunter pour se rendre en cours, c'est le souhait."

Plus près du centre-ville, il y a aussi l'idée d'étendre les aménagements cyclables qui sont en cours depuis quelques mois pour permettre de rejoindre les différents quartiers situés à 2-3 kilomètres de là. "C'est le principe du ring à vélo, pour que les gens puissent voyager de quartier en quartier ou rejoindre le centre-ville. C'est la structure générale de ce qui était inscrit dans le plan de mobilité de 2015." Mais dans quelques mois, un nouvel auteur de projet sera désigné pour étudier un plan similaire sur le centre-ville de Gosselies. Et le plan urbain de mobilité de Charleroi Métropole viendra aussi renforcer les possibilités du vélo, comme réelle alternative à la voiture et au transport en commun. L'échevin y croit.