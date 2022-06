High Trees, c’est une aventure musicale et humaine qui a débuté voici six ans. Régis, Silvia et Giorgio ont décidé de mettre leurs talents créatifs au service d’un groupe folk-pop qui, en l’espace de quelques années, est parvenu à se faire une place sur la scène musicale belge. Régis Verplancke, chanteur et auteur-compositeur du trio musical, est le seul Carolo de la bande. Après avoir étudié la musique à l’académie de Mont-sur-Marchienne, il a d’abord commencé une carrière en solo sous le pseudonyme Reg.

Touche-à-tout musical, il joue à la fois des percussions, de la guitare et de l’harmonica et chante ses créations. Inspiré par des artistes comme Damien Rice, Xavier Rudd ou Tracy Chapman, son jeu est avant tout instinctif. " High Trees est l’alliage de courants différents. Silvia a une formation classique, c’est une artiste très complète. Giorgio s’inspire d’artistes italiens. Marco Locurcio, qui est à la fois notre producteur, vidéaste et bassiste, est un musicien de jazz qui a joué à Los Angeles" , explique Régis, pour solidifier l’impression de richesse et de variété des inspirations, à l’écoute du premier disque du groupe.

En effet, après avoir enregistré plusieurs singles, High Trees vient de sortir son premier album intitulé Seedling , désignant le semis. Financé en partie grâce à un financement participatif en ligne, il a été composé entièrement par les musiciens du groupe et est le fruit de deux années de travail. "Silvia écrit et compose les chansons qu’elle chante et je fais de même pour les miennes. Nous mettons ensuite en commun nos idées et prenons le temps de chercher les sonorités adéquates avec le groupe" , souligne l’auteur-compositeur.

En toute logique, les thématiques abordées dans les chansons du disque diffèrent selon les auteurs et reflètent des idées de voyage, des envies d’ailleurs et des réflexions fondamentales. Tantôt envolées et revendicatives, tantôt intimistes et touchantes, les chansons de High Trees emportent l’auditeur vers des horizons inexplorés. Le groupe a concouru à l’Envol des Cités à Mons en 2018, a joué sur de nombreuses scènes, dont un concert sur la Grand-Place de Bruxelles. Il s’est produit en concert, avec succès, au Point 9 de Fontaine-l’Évêque, ce vendredi 20 mai dernier. Son prochain rendez-vous, dans la région, est programmé pour ce 18 juin, à 20 heures; ce sera à l’ancienne ferme de l’abbaye d’Aulne.

Le premier album du groupe est disponible sur différentes plateformes de téléchargement, via les réseaux sociaux de High Trees mais également en CD sur les lieux de concerts.