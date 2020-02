Pour l'ouverture du festival "Kicks", qui se préoccupe des grands défis, notamment environnementaux, de nos sociétés et qui se tiendra pour la septième fois à Charleroi, du 15 février au 21 mars, "CharleroiDanse" accueillera, sur le thème "Rève(o)lution", un spectacle de danse intitulé "Dance for Greta".



Une création qui cherche à donner corps aux discours de l'adolescente Greta Thunberg, figure emblématique de l'urgence climatique. Alors que cette dernière avait acquis rapidement un grand capital d'estime de par le monde, certains aujourd'hui se mettent à contester sa légitimité estimant qu'elle ne représente qu'une tranche "manipulable" de la société.

Le spectacle, mis en scène par Jean-Michel Van den Eeyden (directeur du théâtre de l'Ancre) et la chorégraphe et danseuse Fatou Traoré, incarne cette volonté d' "ingérence" et de parole d'une ado qui refuse la résignation.

Parmi les artistes qui participent à cet événement relevons Cassandre Cantillon et le choeur hip hop de "Temps Danses Urbaines", Ameline Cosse, Lila Di Pietro, Lilah Moliati ou encore Nina Scatola. Une fête sera organisée à l'issue du spectacle.

L'événement se tiendra, non seulement à "Charleroi Danse", mais aussi à "L'Ancre", à l' "Eden", au "BPS22", au Palais des Beaux-Arts et au "Quai 10".