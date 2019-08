Un funérarium est-il un endroit décent pour faire la fête ? C’est la question qu’on est en droit de se poser, après ce qui s’est produit ce week-end dans la région de Charleroi.

Alors que la famille M. faisait son deuil, samedi soir, dans un funérarium de la métropole carolorégienne, le propriétaire des lieux y a organisé… la fête d’anniversaire de sa gamine. "Les visites devaient se terminer à 18h, mais on est resté un peu plus tard pour parler avec le mari de la défunte", nous rapporte une famille, survoltée. "Et des gens ont commencé à arriver. Au début, on pensait que c’était une famille qui venait voir un proche… mais quand des voitures ont commencé à se garer, et que des gens sont sortis avec des ballons et des cadeaux, on s’est dit que quelque chose n’allait pas !"

Comme si la douleur de la perte d’un proche ne suffisait pas, l’histoire s’est évidemment enflammée comme une traînée de poudre. "C’est scandaleux, et totalement irrespectueux ! Ils sont passés à côté de la salle où se trouvait la dépouille pour aller faire la fête", s’énervent les proches, choqués par l’incident. Ils ont depuis transféré la dépouille dans un nouveau funérarium… avec tous les désagréments que cela suppose. "L’enterrement ne pourra se faire que mercredi à cause de toute cette histoire. Tout est retardé. Ça n’est pas normal ce genre de choses !"

Nous avons appelé l’entreprise funèbre en question, qu’on ne citera pas, pour y voir plus clair. Visiblement embarrassé, le funérarium n’a pas pour autant tenté de se cacher : "On habite dans un petit appartement au-dessus du funérarium", nous a-t-on répondu. "Et on voulait avoir de la place pour faire l’anniversaire de la petite, avec un gâteau et quelques invités. Normalement, il n’y a plus personne après 18 h. Et c’est notre salle de réception qui a été utilisée, la même que celle où on sert des sandwichs et du café aux familles des défunts. Il y a souvent des gens dans cette pièce, et les défunts sont dans des salles séparées. On n’a pas fait la fiesta. On n’a pas fait d’esclandre, on n’avait pas la musique à fond. Juste des invités et une table pour découper le gâteau."

Et vu le ton de la voix, contrit, ils ne voulaient visiblement faire de mal à personne.

Mais le mal a bel et bien été fait. Malheureusement. "La famille a trouvé ça indécent et ils sont partis avec le cercueil chez une autre entreprise de pompes funèbres…", confirme le funérarium, qui précise cependant avoir présenté ses plus plates excuses à la famille en deuil. "Je comprends le problème", indique la personne sur place, penaude. "Je me suis excusé auprès de la famille, j’ai présenté mes regrets, et je comprends tout à fait qu’ils ne trouvent pas cela normal. Je ne sais pas quoi faire d’autre, à part m’excuser…"