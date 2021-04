Pour la première fois à Charleroi, une formation aux métiers du numérique est dédiée aux femmes. Pour y participer, elles doivent remplir deux conditions : être majeures et sans emploi.

Le but de cette formation est également de sensibiliser les femmes aux métiers du numérique. Ce ne sont pas que des domaines réservés aux hommes. "Nous voulons faire passer le message qu’elles peuvent le faire", explique Sarah, une coach du Hackeuses Club.

Cette formation est divisée en deux pôles : le premier est l’apprentissage du design et du digital marketing. Dans un deuxième temps, les participantes auront une initiation au codage. "Mon objectif en tant que coach se base sur une pédagogie active, c’est-à-dire que je leur apprends à devenir leur propre professeur. Le but, c’est qu’elles soient autonomes et qu’elles puissent se mettre à jour. Il y a aussi un aspect humain qui est de leur prouver qu’elles en sont capables". Cependant, lors des cours, Sarah invitera aussi des hommes.

Le concept d'Hackeuses Club a commencé le 30 mars. Il se terminera le 7 mai. A la fin, les participantes seront libres de choisir si elles vont poursuivre dans ce domaine ou non. Une autre formation dans le web développement s’ouvrira également au mois de mai.