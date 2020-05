La gestion du réseau a été repensée en fonction des risques d’inondation.

Si la ville de Charleroi a externalisé certaines de ses missions comme la propreté publique (NdLR : transférée à l’intercommunale Tibi), d’autres services privatisés ont été réintégrés dans son périmètre d’action : c’est le cas du curage des 33.000 avaloirs de voirie, un marché longtemps attribué à des opérateurs extérieurs.

Dans un double souci d’efficacité opérationnelle et d’allègement des coûts, la ville a repris la maîtrise de ce métier, conformément au plan de gestion adopté par le conseil communal, avec à la clé une économie estimée à 460.000 euros par an.

Dans une réponse écrite à la question du conseiller indépendant Nicolas Kramvoussanos, l’échevin des Travaux Eric Goffart (C+) vient de faire le bilan de ce rapatriement, intervenu en 2018. L’an passé, les équipes spéciales de la Voirie ont évacué 940 tonnes de boues, le planning d’intervention a été complètement revu.

Dans ce cadre, il est tenu davantage compte des risques d’inondation. Enfin, la nature des interventions influence elle-même la capacité de travail : "s’il faut déboucher un raccordement en plus de curer un avaloir, l’opération prend beaucoup plus de temps. Si bien que le nombre d’entretiens d’avaloirs varie entre 20 et 100 par jour et par camion", selon Eric Goffart (C+). L’échevin déplore un incivisme ambiant : certains collecteurs servent ainsi de poubelles. On y retrouve de tout, depuis les langes pour bébés jusqu’aux déchets de maçonnerie en passant par les litières pour chat, les canettes métalliques et les bouteilles plastiques en PET soigneusement écrasées pour passer au travers des barreaux de la grille.

Si l’entrée en confinement a impacté le planning, les équipes ont repris leur rythme d’activité ordinaire. A ce stade, elles travaillent sur une seule pause. Il n’est pas prévu actuellement de dédoubler leur service.