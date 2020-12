Dans le cadre de son grand plan local de relance, le collège a décidé de proposer au Conseil communal une prime compensatoire forfaitaire de 2.500€ aux métiers de contact installés sur le territoire. Cette prime devrait être votée au prochain conseil communal, et les fonds nécessaires puisés dans l'emprunt exceptionnel contracté par Charleroi au début de la crise pour payer les pots cassés.

""Par "métiers de contact" il faut entendre toute personne physique ou morale exerçant une activité reprise sous les codes NACE 96.021, 96.022 et 96.092. C’est le cas par exemple des coiffeurs, esthéticiens ou tatoueurs", précise la Ville dans un communiqué.

"Cette nouvelle prime pour les commerçants exerçant un métier de contact, particulièrement impactés, représente une excellente nouvelle pour les aider à tenir la tête hors de l’eau et pour relancer l’activité le moment venu", explique Babette Jandrain, Echevine du Commerce. Son collègue des Finances, Thomas Parmentier, abonde : "Nous espérons que ces différentes aides du plan de relance leur permettront d’envisager un avenir plus positif. En tout cas, nous sommes et resterons à leurs côtés."

Pour les modalités pratiques :

La prime compensatoire est octroyée sur demande à toute personne physique ou morale ayant, à la date du 31 octobre 2020, une unité d'établissement sur le territoire de la Ville et y exerçant un métier de contact. La demande doit être introduite pour le 30 juin 2021 au plus tard auprès de la Direction financière par courrier postal à l'adresse "DEFI - Quatrième rue, 21 à B-6040 Jumet" ou par courrier électronique à l'adresse prime.contact@charleroi.be, sur la base du formulaire de demande ad hoc.

Cette demande de prime compensatoire doit respecter les conditions suivantes :

concerner un établissement existant au 31 octobre 2020 sur le territoire de la Ville et toujours en activité au moment de la mise en paiement de la prime ;

être accompagnée d'une attestation bancaire relative au compte à vue de l'entreprise (ou un extrait de compte récent reprenant le nom de l’entreprise et le numéro de compte) ;

être accompagnée d'une copie recto-verso de la carte d'identité du signataire de la demande.

"Pour rappel, il est toujours possible, jusqu’au 31 janvier 2021, de faire une demande pour la prime compensatoire allant de 1.000 à 10.000€ ainsi que pour la prime à l’installation, la rénovation ou l’agrandissement de terrasse d’un maximum de 1.000€ spécifiques à l’HoReCa", conclut le communiqué de la Ville de Charleroi