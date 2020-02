L'asbl carolo a déjà récolté 21.000 euros pour son projet de "douches mobiles" pour SDF.

Il y a quelques moins, l'asbl Formidable inaugurait la première Wash mobile de la région. Grâce à celle-ci, les personnes sans domicile fixe peuvent se rendre sur la place de Charleroi nord afin d'y laver leur linge. Faysal Abarkan et la trentaine de bénévoles sont parvenus à intéresser et impliquer différents sponsors et acteurs sociaux afin d'acheter et faire équiper une camionnette. A son bord, des machines et des essoreuses.

L'asbl ne s'est pas arrêté là. "Nous voulions offrir un service complet aux personnes fragilisées. C'est bien d'avoir des vêtements propres mais quand soi-même on ne l'est pas il y a comme un manque. Pour cette raison nous nous sommes lancés dans un nouveau projet ; créer la shower mobile, des douches mobiles" explique Faysal. Très vite les choses sont devenues concrètes avec l'arrivée de fonds importants. "Avant de rechercher de l'argent nous avons dû mettre sur papier le projet et avons été conseillé par des spécialistes de l'aménagement. Si au départ on optait pour une caravane, nous avons décidé de fabriquer nous-mêmes la remorque aménagée." Sur plans, deux douches sont intégrées et séparées par une cloison. De chaque côté, un petit vestiaire et un évier pour se raser par exemple. Un troisième espace fait office de local technique.

A ce stade, la shower mobile est bien plus qu'un projet. En effet, les bénévoles ont récolté 21.000 euros. 9.000 euros proviennent d'un appel à projet émanant de la Fondation Roi Baudouin, 3.000 euros du Lion's club Porte de France et 3.000 euros de la Ville de Charleroi. Tout récemment, l'équipe a pu compter sur un autre don du Fonds Noria. Cet organisme Bruxellois qui a contacté spontanément l'asbl Formidable a pour objet de soutenir toute initiative d’intérêt général qui lutte contre la paupérisation et viendra plus particulièrement en aide à des projets qui aident des familles vulnérables, en situation de pauvreté.

S'il existe déjà des endroits où les personnes sans abris peuvent se laver, un point mobile reste un plus pour aller à la rencontre des personnes peu à l'aise dans les différents abris proposant un point douche. "Nous sommes heureux d'avoir créé autour de notre premier projet de wash mobile une vraie solidarité. Déjà, juste en terme de sponsoring pour sa construction mais savoir que nous pouvons offrir un moment de détente et de dignité à des personnes qui n'ont pas toujours le loisir de se poser tranquillement est une grande satisfaction."

Pour l'avenir, l'asbl Formidable souhaite sensibiliser les pouvoirs publics afin de bénéficier d'un travailleur sous le régime "d'article 60". "Il ne faut pas croire que nous n'offrons qu'une aide limitée à une assistance. Les usagers qui fréquentent nos structures sont en charge de la maintenance alors si nous pouvons également un acteur de réinsertion ce serait une belle reconnaissance de notre travail et de l'envie de certains de s'en sortir la tête haute."

Les actions envers les plus démunis se poursuivent. Ce samedi, l'association organise un repas à la salle de la Régence à Charleroi et le 8 mars sera consacré au relooking avec coiffeurs et maquillage.