La Wallonie a renoncé à continuer à étendre son réseau de routes et d’autoroutes pour se concentrer sur l’entretien et la modernisation. Dans les arrondissements de Charleroi et Thuin, on recense 763 ouvrages d’art : viaducs, ponts, passerelles, tunnels et murs de soutènement sont au nombre de 541 à Charleroi et de 222 en Thudinie.

Dans quel état sont-ils ? A la demande du député Ecolo Christophe Clersy, le ministre wallon en charge des Infrastructures Philippe Henry vient d’en établir le cadastre, sur base des rapports d’inspection. Les équipements routiers sont classés selon six catégories de A à F, en fonction de leur état sanitaire.

Dans l’arrondissement de Charleroi, (...)