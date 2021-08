Le conseil communal de ce lundi 30 août verra la naissance d'un nouveau conseil consultatif: celui du vélo., explique Xavier Desgain (Ecolo), échevin de la Mobilité.

L'objectif est d'avoir autour de la table les services de la Ville de Charleroi, les services externes concernés par la mobilité cyclables et les usagers via les associations comme le Gracq. Afin que tout le monde se parle, sans intermédiaire, et que tout le monde entende les motivations et difficultés des uns et des autres. "C'est aussi pour que la politique soit la plus adaptée et la plus appropriée possible", souligne l'échevin. "Les usagers pourront nous faire un retour sur ce qu'on propose, faire remonter des problèmes tels qu'à l'endroit X il y a toujours des voitures garées sur les pistes cyclables, ou qu'à l'endroit Y ce n'est pas sécurisant pour les vélos par rapport au trafic automobile, etc."

On retrouvera donc autour de la table les grands projets cyclables : le ring vélo, l'ajout de pistes sur les axes structurants, les stationnements sécurisés, etc. Les prochains mois devraient donc voir des modifications dans les différents projets annoncés par la Ville de Charleroi, avec un retour de tous les membres du nouveau conseil consultatif.