Pour rapprocher le citoyen des services d’État Civil et de Population, l’échevin en charge Mahmut Dogru a imaginé la création d’une Pop mobile, une permanence décentralisée qui irait à la rencontre des carolos dans les quartiers les plus éloignés des guichets citoyens. Sur ce dossier, le CPAS de Charleroi a bien avancé : son président Philippe Van Cauwenberghe pense être prêt dès la mi 2022 avec son bus social, qui sera affecté à des actions collectives (distribution de repas, permanences énergie, etc.). À l’origine, les mandataires avaient envisagé se partager un même véhicule. "Nous avons vite dû y renoncer, chacune de nos activités réclamant de la confidentialité."

Dans une réponse à la question orale du président de la commission communale consultative des Aînés Cosimo Pontillo, l’échevin Dogru confirme sa volonté de concrétiser la pop mobile. L’investissement figure d’ailleurs au budget 2022. À ce stade, ses équipes effectuent un benchmark. "Le TEC s’est doté du Mobi-Espace, un minibus qui se rend dans les quartiers éloignés des sites de vente de l’entreprise pour en proposer les produits, abonnements et titres de transport", explique l’échevin. Lors de son passage au salon des mandataires, il s’est informé sur les moyens de transformer et équiper le véhicule. "En janvier, nous avons pris rendez-vous avec la ville de Gand pour découvrir une initiative semblable." Ces éléments doivent faciliter le cahier de charges pour la commande de la pop mobile.

Pour améliorer l’accessibilité de ses guichets, le service d’État civil et de Population de Charleroi a digitalisé ses procédures. Tous les actes peuvent être obtenus gratuitement en ligne. À la demande, des agents peuvent aussi se rendre au domicile des citoyens pour accomplir des formalités, comme un changement de carte d’identité.