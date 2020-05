Actuellement, seule celle de Dourlet dans l’intra-ring accueille des enfants.

Pour adapter au mieux l’offre et l’encadrement aux besoins, le service de la Petite Enfance de la ville de Charleroi a contacté chacun des parents des 584 enfants inscrits dans les crèches communales. "Vu la fréquentation encore très limitée cette semaine, nous avons postposé la réouverture de nos huit structures à la date du 11 mai", explique l’échevin Thomas Parmentier en charge des crèches.

Neuf enfants sont accueillis en alternance depuis ce lundi. Si c’est quatre de plus que la semaine précédente, c’est encore insuffisant à justifier le redémarrage de l’ensemble du réseau. Seule l’implantation de Dourlet dans le quartier de la Neuville, juste derrière le stade du pays de Charleroi, est donc accessible aux familles.

À partir du 11 mai prochain date d’entrée en vigueur de la phase 2 du déconfinement, les sept autres seront à nouveau fonctionnelles soit trois à Charleroi, une à Couillet, une autre à Montignies-sur-Sambre, deux à Marcinelle et une dernière à Gosselies, offrant au total 354 places. Les parents contactés ont annoncé la présence de 90 enfants, un chiffre appelé à augmenter au fur et à mesure de la reprise des activités. L’encadrement évoluera au rythme de la fréquentation. Nos puéricultrices vont pouvoir ainsi bien préparer les crèches au travail qui les attend, sans précipitation ni improvisation. C’est important à souligner : dans un souci de bonne organisation et d’adéquation des équipes, les parents sont priés de signaler à l’avance le retour de leurs enfants.

L’échevin en charge des Crèches est aussi responsable des Finances : à la date du 18 mai soit du démarrage de la phase 3 du déconfinement, l’impact de la crise sur les recettes communales a été estimé à un peu moins de 100.000 euros. Il s’agit des contributions à l’accueil non payées par les parents. "Le collège communal a pris acte de la volonté de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de l’ONE de faire payer ce service même en cas d’absence des enfants. Nous avons toutefois initié une réflexion à ce sujet pour assouplir cette mesure", indique Thomas Parmentier.