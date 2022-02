Si globalement le prix des énergies ne cesse de grimper, un simple coup d’œil vers les panneaux d'affichages du prix des carburants aux entrées des stations services peut donner le tournis tant les prix continuent à atteindre des sommets.

A la Ville de Charleroi, on a pleinement conscience de ces hausses. Isolations des bâtiments communaux, remplacements des chaudières, utilisations de vannes thermostatiques dernière génération font parties des mesures communales pour une meilleure gestion des énergies.

S'il y a un secteur qui demande également la plus grande vigilance c'est la gestion du parc automobile communale. En effet, avec 282 véhicules et camionnettes, 47 camions, 3 cars scolaires et 3 bobcats, l'heure est à l'économie et à l'utilisation raisonnée de la flotte.

Pour cela, la Ville de Charleroi possède des véhicules tous immatriculés et géolocalisés ne permettant que les déplacements autorisés sur la voie publique.

Depuis trois ans, il également mis un fort accent sur la "reverdisation" de ce parc automobile avec le remplacement progressif des véhicules plus anciens par d'autres équipés au CNG. Bien qu'aucun achat n'ait été effectué cette année et l'année dernière, 27 véhicules ont déjà été remplacés. "Nous poursuivons le remplacement car nous devons continuer à assurer nos missions aux quatre coins de la commune," nous explique-t-on du côté du gestionnaire du parc automobile. "Bien évidemment, il est demandé de faire de plus en plus attention. L'effort collectif tend vers une gestion plus durable de nos véhicules ainsi que toutes les formes d'énergies."

Quand on parle des coûts que cela engendre, une moyenne ne peut être faite car l'utilisation dépend aussi des saisons. "Même si des hausses ont eu lieu ces derniers mois, tous les véhicules ne sortent pas toujours. Il est clair qu'en hiver, moins de voitures et de camions sont utilisés pour par exemple l'entretien des espaces verts."

Si les prix ne cessent de grimper, on nous assure que les citoyens n'ont pas à craindre de répercussions sur leur portefeuille. Hors de question d'augmenter ou de lever de quelconques taxes supplémentaires.