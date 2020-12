Après son identité graphique, c’est sa communication sur les réseaux sociaux que la Ville de Charleroi entend faire évoluer. Celle-ci est présente sur certains médias comme Youtube ou Linkedin, elle n’a en revanche pas de profil Facebook, ni de compte Instagram.

Dans le dernier bulletin des questions écrites du conseil communal, le chef de groupe MR Nicolas Tzanetatos interroge le collège sur sa stratégie de com numérique. Dans un premier temps, il est prévu de recruter un community manager, lui précise le bourgmestre. "Cet agent aura pour mission non seulement de développer la présence de la commune sur les réseaux sociaux, son image de marque, mais aussi d’assurer l’unicité de l’information et une veille sur ces outils qui évoluent très rapidement."

Actuellement, le profil Facebook "Charleroi événements" tient lieu de page d’informations générales sur ce réseau social. Il relaie de plus petites manifestations, sert à annoncer des services mis en place par la Ville, des infos de sécurité de la police ou des faits d’actualité, à lancer des appels. Sa communauté de 8 900 abonnés est nettement en dessous de la moyenne.

"Dans la mesure où des départements communaux ont créé leur propre profil Facebook pour mettre en avant leurs initiatives, une rationalisation et une harmonisation de la communication s’imposent. À l’instar de ce qui a été fait pour l’identité de Charleroi, il convient de tout remettre à plat pour définir une stratégie cohérente et efficace", admet le bourgmestre.

Aucun planning et aucune échéance n’ont encore été définis.