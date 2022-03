L’idée est née à Charleroi où la théorie de l’atome primitif a vu le jour. Bloquez vos agendas: ce sera le 28 mars!

Le compte à rebours est lancé: dans sept jours exactement, le lundi 28 mars, ce sera la première journée mondiale du big bang. Si vous n’en avez pas encore entendu parler, c’est normal. L’idée n’a émergé que récemment dans la tête de deux Carolos: Didier Colart, créateur de jeux et "agité du bocal" comme il aime à se présenter, et Loïck Naudin, membre de son équipe et historien de formation, ont choisi ce moyen pour célébrer la mémoire du savant qui a imaginé la théorie de l’atome primitif, un mathématicien carolo du nom de Georges Lemaître.