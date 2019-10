À Charleroi, on collecte en moyenne chaque jour 30 tonnes de déchets sur la voie publique, en dehors des sacs-poubelles. La ville veut en finir avec un problème récurrent que les précédentes majorités communales n’ont jamais réussi à régler. Adresser des amendes administratives aux auteurs de ces incivilités ? "Ça ne marche pas, selon l’échevin de tutelle, Mahmut Dogru (PS). On se trouve parfois face à des familles insolvables pour lesquelles ces sanctions sont inefficaces."

D’où le projet de recourir à des mesures alternatives innovantes : des travaux d’intérêt communal. Selon l’échevin, "ce dispositif n’existe encore nulle part ailleurs en Wallonie. L’avantage, c’est qu’il ne nécessite aucune décision judiciaire comme c’est le cas pour les travaux d’intérêt général, les TIG."

Proposées par le procureur du Roi dans le cadre d’une médiation pénale, ces mesures de substitution sont exécutées gratuitement dans la communauté. Leur durée est de 120 heures maximum dans un délai de 6 mois. Leur réalisation peut éviter des poursuites.

De leur côté, les travaux d’intérêt communal ne demandent qu’un accord des deux parties, la ville et l’auteur des faits. Si ce dernier refuse de s’y soumettre, il risque alors un renvoi devant un tribunal, et un casier judiciaire en cas de condamnation. "Nous pensons qu’il est beaucoup plus pédagogique de placer les auteurs dans la situation où ils mettent eux-mêmes le personnel de propreté après une infraction. Ils devront les aider à évacuer les dépôts clandestins de déchets. Nous voulons aussi profiter de ce moment pour leur faire passer des messages, et les confronter aux travailleurs de nos services."

Selon Mahmut Dogru, cette mesure pourrait être étendue à d’autres formes d’incivilités : dégradations des biens publics comme le mobilier urbain par exemple. La volonté est de passer à l’action dans le courant de l’année prochaine. Charleroi ferait ainsi œuvre pionnière.

Dans la première métropole de Wallonie, les particuliers ne seront pas les seuls à se voir appliquer la tolérance zéro. "Nous sanctionnerons aussi les entrepreneurs qui en tirent parfois un enrichissement. Lorsqu’ils abandonnent par exemple sur le domaine public des gravats ou des matériaux potentiellement dangereux contenant de l’amiante. Dans ces cas, nous recourrons aux sanctions les plus dures définies par la loi."