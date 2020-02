À Charleroi, le dispositif d’accueil temps libre (ATL) n’a pas fini d’évoluer : des réorganisations vont en modifier le fonctionnement pour le rendre encore plus efficace et conforme aux attentes, tant du personnel que des enfants et leurs familles.

L’accueil temps libre, c’est tout ce qui touche à l’accueil des petits à partir de deux ans et demi : cela inclut les garderies, les centres de vacances et les écoles de devoir. Potentiellement, plus de 22 000 enfants sont concernés.

Comme l’observe la Première échevine Julie Patte (PS) en charge de l’Enseignement, c’est en 1999 que la Ville de Charleroi a installé une coordination ATL, comme 27 autres communes de Wallonie-Bruxelles : deux agents spécifiques ont été embauchés pour développer l’offre et l’adapter au mieux. L’action s’est articulée autour de quatre axes : l’épanouissement des enfants, la cohésion sociale, la facilitation de la vie familiale et la qualité de l’accueil. S’ils veulent être agréés et financés par l’ONE, les partenaires sont tenus de respecter les clauses d’une charte qualitative, portant à la fois sur l’encadrement, l’accessibilité horaire et la formation continue du personnel.

Tous les cinq ans, un programme opérationnel et stratégique est élaboré, et soumis à l’approbation du conseil communal. "En 2016, la gratuité d’accès aux garderies extrascolaires a favorisé une hausse de fréquentation. L’emploi a augmenté de 40 %, soit quelque 400 accueillantes supplémentaires, ce qui a imposé une réorganisation. Nous y avons travaillé pendant 6 mois à compter de juin 2019 : le projet sera bientôt présenté aux représentants syndicaux conformément à nos engagements", annonce Julie Patte.

À Charleroi, la coordination ATL joue un rôle social de premier plan au travers de projets de mixité sociale, d’inclusion, d’éveil culturel ou d’initiation sportive. Outre leur gratuité, ces activités donnent du sens et de la cohérence au dispositif, tout en renforçant la lutte contre la précarité infantile. "Dans ce cadre, nous visons en 2021 l’obtention du label ‘Ville amie des enfants’, qui, selon la définition de l’Unicef, consacre le respect des droits de l’enfant, favorise leur bien-être." Si plusieurs municipalités françaises l’ont reçu, il s’agira d’une première en Wallonie.