Ce lundi 8, la distribution des masques promis par la Ville de Charleroi a ses citoyens pourra enfin commencer, pour ceux qui n'ont pas encore réussi à se procurer des masques par leurs propres moyens.

Mais quid des personnes "à risque" : âgées, vulnérables, à mobilité réduite, etc. ? Il existe un système de procuration ( lien vers un PDF imprimable ), mais la plateforme Charleroi Solidaire, lancée pendant le confinement, peut vous aider à trouver un bénévole si vous ne connaissez personne qui peut vous aider pour aller chercher vos masques.

Pour ce faire, "il vous suffit de compléter le « formulaire de demande d’assistance » en page d’accueil de la plateforme www​.impactdays​.co/​c​h​a​r​l​e​r​o​i​s​o​l​i​d​aire/ . Vous pouvez aussi former le 071 86 76 21 (numéro de la plateforme) ou le numéro du call center de la Ville de Charleroi 0800 18 348" , précise la Ville dans une communication. Un bénévole vous sera "assigné", et il viendra chercher votre procuration et vous livrera ensuite les masques à domicile.

Par contre, autre information : la plateforme recherche également des bénévoles. Elle fonctionne tous les jours et pas uniquement pour les masques mais aussi pour l'aide à faire des courses, pour avoir de la compagnie ou pour aller chercher des médicaments. Pour s'y inscrire en tant que bénévole, il y a deux possibilités: